Предварительное судебное заседание назначено на 15 июля. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

За долги по налогам у липецкой фабрики «Рошен» намерены взыскать имущество. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, по состоянию на 3 июня фабрика задолжала в бюджет более 156 миллионов рублей. В арбитражный суд с иском обратилась налоговая служба.

Как следует из материалов дела, в отношении «Рошен» принимались меры принудительного взыскания, в том числе вынесены требование об уплате задолженности и решение о взыскании за счет денежных средств на счетах в банке, возбуждены исполнительные производства. Кроме того, областным УФНС вынесено постановление о наложении ареста на имущество должника, санкционированное прокурором. Арест наложен на сооружение, расположенное в селе Косыревка. Кадастровая стоимость объекта составляет 15,4 миллиона рублей. Это имущество признается находящимся в залоге у налогового органа на основании закона.

– Поскольку принятые меры принудительного взыскания не привели к погашению задолженности, налоговый орган обратился в арбитражный суд с требованием обратить взыскание на заложенное имущество, установить начальную продажную цену, исходя из кадастровой стоимости, и определить способ реализации – продажа с публичных торгов, – рассказали в пресс-службе судов региона.

Уточняется, что суд принял исковое заявление к рассмотрению и возбудил производство по делу. Предварительное судебное заседание назначено на 15 июля.