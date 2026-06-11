В Липецке осудили гражданина Украины за мошенничество на 2,5 миллиона рублей

В пользу одного из потерпевших с осужденного взыскали 2 миллиона 165 тысяч рублей. Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Октябрьский районный суд Липецка огласил приговор в отношении 26-летнего гражданина Украины. По информации объединенной пресс-службы судебной системы региона, его признали виновным в крупном мошенничестве. Действовал фигурант не один, у него были сообщники.

Как следует из материалов уголовного дела, в июле 2025 года подсудимый вступил в преступную группу. Ее участники звонили жертвам, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов. Людей пугали уголовным преследованием якобы за денежные переводы в поддержку Украины и убеждали заплатить «за решение вопроса».

– Роль подсудимого заключалась в личном контакте с напуганными гражданами. Он встречался с ними, представляясь вымышленным именем и сотрудником спецслужб, и забирал наличные. Похищенные деньги он передавал организатору схемы, оставляя себе проценты в качестве вознаграждения. В общей сложности действиями преступной группы было похищено более 2,5 миллионов рублей, – рассказали в пресс-службе судов региона.

Вину свою молодой человек признал, раскаялся в содеянном и возместил материальный ущерб одному из потерпевших полностью, второму – частично. Суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, удовлетворен гражданский иск одного из потерпевших. В его пользу с осужденного взыскали 2 миллиона 165 тысяч рублей. Исковое производство в отношении второго потерпевшего прекращено в связи с отказом от иска.