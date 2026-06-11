В Липецкой области работник завода погиб под колесами сдававшего задом КамАЗа

Мужчина получил несовместимые с жизнью телесные повреждения. Фото: Юлия МИРОШНИЧЕНКО.

На крупном предприятии в Лебедянском округе в результате несчастного случая погиб один из работников. Обжигальщик извести попал под колеса КамАЗа, сдававшего задом на территории завода. Мужчина получил несовместимые с жизнью телесные повреждения. Прокуратура провела проверку и добилась выплаты компенсации морального вреда сыну погибшего.

– Несчастный случай произошел в январе. В ходе прокурорской проверки установлено, что работодателем не были обеспечены безопасные условия труда и надлежащий контроль за выполнением работ. Прокурор обратился с иском в суд, – рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

По результатам рассмотрения иска с предприятия в пользу сына погибшего на производстве сотрудника взыскали 500 тысяч рублей. Исполнение решения суда прокуратура держит под контролем.