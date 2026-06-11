28-летней липчанке вернули похищенные мошенниками 17 тысяч рублей

В настоящее время денежные средства в полном объеме возвращены заявительнице. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

28-летняя жительница Тербунского округа обратилась в прокуратуру. Заявительница сообщила, что стала жертвой мошенников. Ей позвонила незнакомка и выдала себя за представителя соцсети, в которой у потерпевшей была своя страница. Обманом злоумышленница убедила девушку перевести на указанный счет 17 тысяч рублей. Прокуратура провела проверку и установила владельца счета, на который заявительница сделала перевод.

– Прокуратура направила в суд иск к владельцу счета, использованного для банковского перевода, о взыскании суммы неосновательного обогащения. Суд удовлетворил требования прокурора. В настоящее время денежные средства в полном объеме возвращены заявительнице, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.