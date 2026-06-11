В Липецке дело о смертельном избиении посетителя бара дошло до суда

При допросе фигурант признал свою вину и подтвердил показания при их проверке на месте происшествия. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Липецке уголовное дело о смерти 29-летнего парня в результате жестоких побоев дошло до суда. Обвиняемым по нему проходит 27-летний горожанин. Напомним, 3 января в нетрезвом виде он набросился с кулаками на посетителя бара, расположенного по улице Водопьянова. Потерпевшего злоумышленник избивал руками и ногами до тех пор, пока он не скончался на месте происшествия.

По данным пресс-службы областного Следственного комитета, обвиняемый пришел в бар выяснить отношения с обидчиком. Избивать молодого человека он начал в ответ на его оскорбления. Потерпевшему фигурант причинил тупую сочетанную травму головы. Фигуранта заключили под стражу. При допросе в присутствии защитника он признал вину и подтвердил показания при их проверке на месте происшествия. Ему вменяют статьи о причинении смерти по неосторожности и хулиганстве с применением насилия.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.