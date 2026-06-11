В Липецкой области снова объявили воздушную опасность

Экстренные службы работают в режиме повышенной готовности. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

11 июня около 15:00 в Липецкой области снова объявили желтый уровень воздушной опасности. Тревожные сообщения появились в официальных каналах власти и экстренных служб.

– Объявлен желтый уровень «Воздушная опасность» по Липецкой области, – говорится в сообщениях.

Напоминаем, желтый уровень означает, что вражеские беспилотники были замечены вблизи границ области. Экстренные службы приводятся в режим повышенной готовности. На жизнедеятельность населенных пунктов желтый уровень не влияет.