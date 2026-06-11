3-летняя девочка получила травмы в ДТП на Воронежском шоссе в Липецке

Ребенку оказали необходимую помощь и отпустили домой. Фото Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области.

В Липецке в ДТП пострадала 3-летняя девочка. По данным областной Госавтоинспекции, в семь часов вечера 10 июня на Воронежском шоссе столкнулись три автомобиля. Ребенок находился в салоне «Хендая».

В ГАИ сообщили, что 34-летний водитель автомобиля «Хендай» совершил наезд на стоящий ВАЗ-2114 под управлением 58-летнего мужчины. Отечественная легковушка от удара влетела в стоящую впереди «Шкоду» с 28-летним парнем за рулем. В результате столкновения трехлетняя пассажирка «Хендая» получила травмы. К счастью, незначительные. Ребенку оказали необходимую помощь и отпустили домой.