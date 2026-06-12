В ночь на 12 июня над Липецкой областью сбили вражеские беспилотники

В небе над Россией уничтожили 231 украинский БПЛА. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 12 июня Липецкая область снова оказалась в числе атакованных ВСУ регионов России. По данным Минобороны РФ, в небе над нашей страной дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 231 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Дроны сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваторией Азовского моря.

В Липецкой области режим воздушной опасности сохранялся до шести утра. Желтый уровень объявили в половине первого ночи. Около четырех часов в каждом муниципальным образовании включили сирены – жителей предупредили о реальной грозе атаки беспилотников. Через 20 минут красный уровень отменили. Желтый действовал еще полтора часа. О разрушениях и пострадавших информации в официальных каналах власти и экстренных служб к этому часу не появилось.