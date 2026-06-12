Житель Липецка украл из квартиры гражданской жены медного кабеля на 14 тысяч рублей

Сотрудники полиции задержали подозреваемого и возбудили уголовное дело. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В полицию в Липецке обратилась 35-летняя местная жительница. Женщина пожаловалась на своего гражданского мужа, которого заподозрила в краже из квартиры медного кабеля. Его за 14 тысяч рублей она приобрела, чтобы смонтировать теплый пол в комнатах. Потерпевшая также рассказала, что накануне произошедшего между ней и ее избранником получился разлад. Мужчина ушел, прихватив с собой связку ключей от квартиры.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже. По предварительным данным полиции, 35-летний липчанин воспользовался ключами, когда хозяйки не было дома, украл упаковку с медным кабелем и сдал его в скупку металлолома за 4 000 рублей. Мужчина стал фигурантом уголовного дела. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.