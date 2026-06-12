Липецкие инспекторы ДПС в День России вручают автомобилистам яркие воздушные шары

Фото УМВД России по Липецкой области.

В День России в Ельце дорожные полицейские дарят автомобилистам праздничное настроение. Они поздравляют водителей с важной датой в календаре нашей страны, вручают воздушные шары и сувениры с символикой праздника. В областном УМВД сообщили, что в рейды с полицейскими вышли юные инспекторы движения.

В беседах с автомобилистами организаторы беседуют о важности соблюдения ПДД всегда и везде. Водителей убедительно просят придерживаться требований относительно скоростного режима, не игнорировать правила проезда пешеходных переходов и перевозки детей, а также использовать по назначению ремни безопасности.

– Подобные профилактические беседы с поздравлениями и профилактическими напутствиями полицейские провели и в других городах и муниципальных образованиях нашего региона. Любую праздничную или значимую дату в истории страны сотрудники региональной Госавтоинспекции используют для целенаправленной пропаганды законопослушного поведения на дорогах, – прокомментировали в УМВД России по Липецкой области.