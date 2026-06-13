Липецкая пенсионерка 8 месяцев втайне от родных переводила мошенникам деньги

Убедившись в том, что денег у жертвы больше нет, мошенники перестали выходить с ней на связь. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На уловку мошенников попалась 75-летняя жительница города Липецка. Злоумышленники позвонили ей в августе прошлого года и сообщили о якобы пропавших со сберегательного счета деньгах. По состоянию здоровья пожилая горожанка не смогла самостоятельно посетить отделение банка, поэтому поверила телефонному звонку. Аферисты, представившись сотрудниками Банка России, пообещали ей сделать все для того, чтобы вернуть утраченные деньги, если она будет неукоснительно соблюдать все их указания. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, потерпевшая, ничего не сказав мужу и сыну, переводила разные суммы на счета злоумышленников в течение 8 месяцев.

По данным ведомства, всего мошенники похитили у пенсионерки 290 тысяч рублей. Убедившись в том, что денег у жертвы больше нет, они перестали выходить с ней на связь. Только тогда женщина осмелилась рассказать родным о произошедшем.

В полиции возбудили уголовное дело о крупном мошенничестве. Личности обманувших липчанку злоумышленников устанавливают. Им грозит до шести лет лишения свободы.