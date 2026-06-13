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НовостиПроисшествия13 июня 2026 8:21

Житель Липецка украл сумку с телефоном, которую подросток забыл на лавочке

Подозреваемого в краже задержали, телефон изъяли
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Сотрудники полиции изучили записи с камер уличного видеонаблюдения и установили личность злоумышленника.

Сотрудники полиции изучили записи с камер уличного видеонаблюдения и установили личность злоумышленника.

Фото: Юлия МИРОШНИЧЕНКО.

В Липецке возбудили уголовное дело в отношении неработающего местного жителя 39 лет. Мужчину обвиняют в краже. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, вечером 7 июня он похитил сумку, которую 15-летний подросток забыл на лавочке. В сумке находился сотовый телефон. Мать мальчика оценила ущерб в 35 тысяч рублей.

Сотрудники полиции изучили записи с камер уличного видеонаблюдения, установили личность злоумышленника и задержали его. Похищенный телефон у мужчины изъяли. За кражу с причинением значительного ущерба ему грозит до пяти лет лишения свободы.