Житель Липецка украл сумку с телефоном, которую подросток забыл на лавочке

Сотрудники полиции изучили записи с камер уличного видеонаблюдения и установили личность злоумышленника. Фото: Юлия МИРОШНИЧЕНКО.

В Липецке возбудили уголовное дело в отношении неработающего местного жителя 39 лет. Мужчину обвиняют в краже. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, вечером 7 июня он похитил сумку, которую 15-летний подросток забыл на лавочке. В сумке находился сотовый телефон. Мать мальчика оценила ущерб в 35 тысяч рублей.

Сотрудники полиции изучили записи с камер уличного видеонаблюдения, установили личность злоумышленника и задержали его. Похищенный телефон у мужчины изъяли. За кражу с причинением значительного ущерба ему грозит до пяти лет лишения свободы.