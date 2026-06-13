Жители Ельца принесли к «Зеленому автобусу» более трех тонн вторсырья

У горожан была хорошая возможность сдать на переработку ненужные вещи. Фото администрации города Ельца.

13 июня по улицам Ельца проехал «Зеленый автобус». На пути следования он сделал 14 остановок, предоставляя жителям возможность сдать на переработку все то, что уже не носится, не используется или поломалось. Как сообщили в пресс-службе администрации города, по итогам акции горожане принесли к экотранспорту около трех тонн вторсырья.

На переработку отправились более 400 килограммов текстиля, 700 – макулатуры, 200 – пластика, столько же по весу батареек, 5 килограммов блистерных упаковок. Вышедшая из строя техника потянула на полторы тонны.

– Акция «Зеленый автобус» доказывает, что забота об экологии – это не только про борьбу с загрязнением или сбор отходов, но и про формирование экологической культуры, осознанное отношение к ресурсам и вовлечение людей в такие инициативы, – отметили организаторы.