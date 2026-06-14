Аферист обманом похитил у липецкого подростка компьютер

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

У липецкого подростка украли компьютер. В городской отдел полиции обратилась местная жительница. У ее сына обманом похитили технику. Сумма ущерба составила 55 тысяч рублей.

По словам ребенка, в марте в одном из мессенджеров ему написал неизвестный и предложил обменять компьютер на скутер. Мальчик согласился и передал новому знакомому свое имущество. А тот обещал передать двухколесный транспорт позже. Однако на самом деле никакого скутера не было.

Сотрудники уголовного розыска установили личность мошенника. Им оказался 26-летний липчанин. Он признался, что сдал компьютер в ломбард за 11 тысяч рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело.