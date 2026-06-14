В Липецкой области, где сливаются реки Сосна и Дон, утонул мужчина

Фото из архива. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Мужчина утонул в Краснинском округе. Как сообщили в ГУ МЧС по Липецкой области, сообщение о ЧП поступило 12 июня в 21.18. Несчастье произошло в необорудованном для купания месте, где сливаются реки Сосна и Дон.

На место происшествия отправили спасателей, полицейских и медиков. Тело подняли из воды на берег. Обстоятельства гибели и причину смерти устанавливают специалисты.

В региональном ГУ МЧС напоминают: если вы стали участником или свидетелем трагедии, звоните по номеру 112.