Три человека пострадали при столкновении легковушек в Липецке

Авария с пострадавшим произошла 12 июня в Грязинском районе, об этом сообщили в региональной полиции. В половине десятого вечера на трассе Липецк – Грязи – Песковатка столкнулись две отечественные машины: ВАЗ-2109 с 28-летней девушкой за рулем и «Лада Гранта» с 24-летним водителем. В результате аварии пострадал 41-летний пассажир. Его с травмами госпитализировали.

А в начале десятого 14 июня в Липецке на улице Зои Космодемьянской в ДТП попали «Хендай» и ВАЗ-2114. Иномаркой управляла 45-летняя женщина, отечественной легковушкой - 22-летний парень. В аварии травмы получили водитель и 18-летняя пассажирка ВАЗа и 45-летняя пассажирка иномарки.

Полицейские устанавливают обстоятельства и причины ДТП.