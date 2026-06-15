Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 июня 2026 8:01

Грозы и дожди ожидаются в Липецкой области днем 15 июня

Местами порывы ветра могут 15-20 метров в секунду
Анна ГРЕБЕНКИНА
Фото из архива КП.

Фото из архива КП.

Фото: Иван Макеев. Перейти в Фотобанк КП

В течение дня, с 6 до 18 часов, 15 июня в Липецкой области ожидается непогода. Данными поделились сотрудники Росгидрометцентра. Днем прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западной четверти 8-13 метров в секунду, при грозах местами порывы могут достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +21...+26 градусов. Давление 737 мм. рт. ст. (падение).

В такую погоду спасатели рекомендует:

- паркуйтесь в безопасных местах;

- на улице обходите рекламные щиты и шаткие конструкции;

- будьте внимательны за рулем автомобиля

- не оставляйте детей без присмотра.