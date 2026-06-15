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НовостиОбщество15 июня 2026 8:55

26 липецких выпускников сдали на 100 баллов химию, литературу и историю

В регионе продолжается основной этап сдачи экзаменов
Анна ГРЕБЕНКИНА
Фото: правительство Липецкой области.

Фото: правительство Липецкой области.

ЕГЭ по первым трем предметам на высший балл сдали 26 липецких выпускников. Об этом 15 июня сообщил губернатор Игорь Артамонов. Больше половины – отличники по химии. По этому предмету 100 балов получили 17 ребят. По сравнению с прошлым годом результат улучшился – тогда было 14. Также высшие баллы липецкие выпускники получили по истории и литературе.

Основной этап ЕГЭ продлится до 19 июня. С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам. На 8 и 9 июля назначена пересдача одной дисциплины.