Под Липецком пьяный мужчина ударил топором по голове собутыльника

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

51-летний житель села Казино Задонского округа попал под уголовное дело. Его подозревают в покушении на убийство, об этом сообщили в региональном СУ СКР.

По версии следствия, вечером 13 июня мужчина выпивал вместе с приятелем у себя дома. Как часто бывает, во время посиделок возникла ссора. Хозяин схватил топор и ударил им по голове оппонента. Мужчина получил открытую черепно-мозговую травму. Не умер он лишь из-за вмешательства очевидцев. Они вызвали медиков, и потерпевшего вовремя доставили в больницу.

Следователи провели осмотр места происшествия, подозреваемого задержали и отправили под стражу. Сотрудники СК устанавливают обстоятельства произошедшего и собирают доказательства.