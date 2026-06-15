В Липецке водитель «Рено» сбил электросамокатчика

Авария со участием средства индивидуальной мобильности произошла 13 июня в Липецке. Около десяти часов утра на улице Яна Берзина 40-летний водитель «Рено» сбил электросамокат, которым управлял 19-летний парень. Его с травмой госпитализировали.

А 14 июня в Липецке в два часа дня на улице Папина произошло столкновение мотоцикла и легковушки. Двухколесным транспортом управлял 26-летний водитель, а «Тойотой» - 52-летний мужчина. В аварии пострадали байкер и две 23-летние пассажирки иномарки. Девушек после оказания помощи отпустили домой.