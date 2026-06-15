Липецкий облсуд рассмотрит дело об убийстве военного полицейского

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Липецкий областной суд рассмотрит дело об убийстве военного полицейского. 63-летнему жителю Чаплыгинского округа предъявили обвинение по целому ряду статей: незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ), а также боеприпасов к огнестрельному оружию (ч. 1 ст. 222 УК РФ), угроза применения насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), посягательство на жизнь военнослужащего.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, что 19 марта 2026-го мужчина выстрелил из огнестрельного оружия в военного полицейского. Тот прибыл вместе с двумя другими сотрудниками комендатуры к жилому дому для задержания сына обвиняемого. Молодой человек самовольно покинул расположение военной части. При этом перед выстрелом подсудимый предупредил полицейских, чтоб воспользуется оружием. От полученного ранения военный скончался.

Судебное разбирательство начнет 17 июня.