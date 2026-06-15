39-летняя сотрудница маркетплейса в Липецке украла золотое кольцо

Фото из архива. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА. Перейти в Фотобанк КП

39-летняя жительница Липецка оказалась фигуранткой уголовного дела. Ее подозревают в мошенничестве.

Как рассказали в полиции, женщина работала менеджеров в пункте выдачи заказов. В конце марта она принимала товар и подменила обручальное кольцо стоимостью 29 230 рублей на дешевую бижутерию. Пришедшая за заказом женщина увидела, что украшение не соответствует заявке и отказалась от него, после чего сотрудница оформила возврат товара.

Похищенное кольцо она продала неизвестно за 5 000 рублей. Теперь липчанке грозит лишение свободы на срок до пяти лет.