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НовостиПроисшествия15 июня 2026 11:10

39-летняя сотрудница маркетплейса в Липецке украла золотое кольцо

Она подменила его дешевой бижутерией
Анна ГРЕБЕНКИНА
Фото из архива.

Фото из архива.

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА. Перейти в Фотобанк КП

39-летняя жительница Липецка оказалась фигуранткой уголовного дела. Ее подозревают в мошенничестве.

Как рассказали в полиции, женщина работала менеджеров в пункте выдачи заказов. В конце марта она принимала товар и подменила обручальное кольцо стоимостью 29 230 рублей на дешевую бижутерию. Пришедшая за заказом женщина увидела, что украшение не соответствует заявке и отказалась от него, после чего сотрудница оформила возврат товара.

Похищенное кольцо она продала неизвестно за 5 000 рублей. Теперь липчанке грозит лишение свободы на срок до пяти лет.