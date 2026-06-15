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НовостиПроисшествия15 июня 2026 12:14

Пьяная липчанка убила мужа, ударив ножом в грудь

51-летний мужчина скончался от полученного ранения
Анна ГРЕБЕНКИНА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

38-летнюю жительницу Липецка подозревают в убийстве мужа. По данным регионального СУ СКР, 13 июня оба супруга были пьяными. Завязалась ссора, в ходе которой женщина ударила возлюбленного ножом в грудь. От полученного ранения 51-летний мужчина скончался.

Как уточнили в ведомстве, подозреваемую задержали. Ей грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и собирают доказательства.

Напомним, в Задонском округе пьяный мужчина ударил топором по голове собутыльника. Мужчина выжил.