Пьяная липчанка убила мужа, ударив ножом в грудь

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
38-летнюю жительницу Липецка подозревают в убийстве мужа. По данным регионального СУ СКР, 13 июня оба супруга были пьяными. Завязалась ссора, в ходе которой женщина ударила возлюбленного ножом в грудь. От полученного ранения 51-летний мужчина скончался.
Как уточнили в ведомстве, подозреваемую задержали. Ей грозит лишение свободы сроком до 15 лет.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и собирают доказательства.
Напомним, в Задонском округе пьяный мужчина ударил топором по голове собутыльника. Мужчина выжил.