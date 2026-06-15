За выходные в Липецкой области более 40 водителей попались на пьяной езде

Фото: управление Госавтоинспекции по Липецкой области.

Во время прошедших праздничных выходных липецкие автоинспекторы усиленно ловили нетрезвых водителей. По данным регионального управления Госавтоинспекции, за три полицейские задержали 41 автомобилиста, которые либо были пьяны, либо отказались от прохождения медосвидетельствования. Среди нарушителей - шестеро попались повторно, за что грозит не административная, а уголовная ответственность.

Липчан, которые стали свидетелями управления транспортом в состоянии опьянения, просят сообщать об этих случаях по телефонам 02 или 112.