Михаил Щербаков будет временно исполнять обязанности мэра Липецка

Фото: правительство Липецкой области

Михаила Щербакова назначили временно исполняющим полномочия мэра Липецка. Соответствующий указ подписал губернатор Игорь Артамонов.

Исполнять обязанности главы города Щербаков будет с 16 июня и до дня избрания руководителя областного центра и вступления его в должность, уточнили подробности в региональном правительстве. Ранее Михаил Александрович работал в липецкой мэрии, где курировал строительный, энергетический и жилищно-коммунальный блоки.

Исполнявшая до этого полномочия главы Липецка Светлана Бедрова вернется к работе в статусе вице-мэра.