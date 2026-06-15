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НовостиОбщество15 июня 2026 13:42

Михаил Щербаков будет временно исполнять обязанности мэра Липецка

Он вступит в должность 16 июня
Анна ГРЕБЕНКИНА
Фото: правительство Липецкой области

Фото: правительство Липецкой области

Михаила Щербакова назначили временно исполняющим полномочия мэра Липецка. Соответствующий указ подписал губернатор Игорь Артамонов.

Исполнять обязанности главы города Щербаков будет с 16 июня и до дня избрания руководителя областного центра и вступления его в должность, уточнили подробности в региональном правительстве. Ранее Михаил Александрович работал в липецкой мэрии, где курировал строительный, энергетический и жилищно-коммунальный блоки.

Исполнявшая до этого полномочия главы Липецка Светлана Бедрова вернется к работе в статусе вице-мэра.