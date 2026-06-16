Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 июня 2026 8:01

Липчанина признали умершим, пока он зарабатывал деньги в другом регионе

Гражданская супруга мужчины ошибочно опознала тело другого человека
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Октябрьским районным судом города Липецка рассмотрено гражданское дело по заявлению жителя региона. Мужчина просил установить юридический факт его нахождения в живых и аннулировать актовую записи о его смерти.

В мае 2025 года истца из-за долгого отсутствия объявила в розыск его гражданская супруга. Позже женщина пришла на опознание тела неизвестного мужчины и ошибочно приняла его за своего возлюбленного. Была произведена государственная регистрация смерти и выдано соответствующее свидетельство.

Однако мужчина был жив и работал на стройке в другом городе. Только вернувшись домой через два месяца, он узнал, что числится умершим. Липчанину пришлось подтвердить свою личность при помощи дактилоскопической экспертизы.

- Результаты экспертизы показали, что отпечатки пальцев и оттиски ладоней заявителя полностью совпали с данными на дактилоскопической карте, хранящейся в базе данных МВД, - прокомментировали в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.

В итоге суд аннулировал запись акта о смерти.