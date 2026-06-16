Липчанина признали умершим, пока он зарабатывал деньги в другом регионе

Фото из архива КП

Октябрьским районным судом города Липецка рассмотрено гражданское дело по заявлению жителя региона. Мужчина просил установить юридический факт его нахождения в живых и аннулировать актовую записи о его смерти.

В мае 2025 года истца из-за долгого отсутствия объявила в розыск его гражданская супруга. Позже женщина пришла на опознание тела неизвестного мужчины и ошибочно приняла его за своего возлюбленного. Была произведена государственная регистрация смерти и выдано соответствующее свидетельство.

Однако мужчина был жив и работал на стройке в другом городе. Только вернувшись домой через два месяца, он узнал, что числится умершим. Липчанину пришлось подтвердить свою личность при помощи дактилоскопической экспертизы.

- Результаты экспертизы показали, что отпечатки пальцев и оттиски ладоней заявителя полностью совпали с данными на дактилоскопической карте, хранящейся в базе данных МВД, - прокомментировали в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.

В итоге суд аннулировал запись акта о смерти.