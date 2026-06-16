Липчанин забрался в дом к односельчанке и вынес электроинструменты

Фото из архива КП

51-летняя жительница Елецкого района обратилась в полицию с заявлением о краже. С 26 мая по 1 июня женщины не было дома. В это время кто-то забрался в ее дом.

- Неизвестный, выставив стекло в окне, проник в дом, откуда похитил бензиновый триммер, электропилу и шуруповерт, - рассказали в отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области.

Причиненный ущерб липчанка оценила в 17 тысяч рублей.

Сотрудникам уголовного розыска удалось задержать подозреваемого - безработного 39-летнего местного жителя. Похищенное имущество у него изъято.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы. Он находится под подпиской о невыезде.