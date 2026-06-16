Липчанку осудили за неуплату алиментов

Фото из архива КП

Левобережный районный суд Липецка огласил приговор 46-летней местной жительнице. Она была признана виновной в неоднократной неуплате алиментов.

На основании ранее вынесенного решения суда женщина была обязана каждый месяц выплачивать на содержание своей несовершеннолетней дочери 10 тысяч рублей. Однако липчанка систематически уклонялась от исполнения родительских обязанностей и была привлечена к административной ответственности в виде обязательных работ. Однако и после этого она не попыталась трудоустроиться и погасить задолженность в размере 30 тысяч рублей.

Подсудимая признала вину и раскаялась.

- Приговором суда ей назначено наказание в виде 4 месяцев принудительных работ, - рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.