Липчанина обвиняют в попытке дать взятку полицейскому

Фото СУ СК РФ по Липецкой области

Следственный отдел по городу Елец СУ СК России по Липецкой области завершил следствие в отношении 35-летнего мужчины. Местный житель обвиняется в приготовлении к даче взятки должностному лицу.

По версии следствия, 12 марта 2026 года обвиняемый в отделе полиции предложил сотруднику правоохранительных органов 20 тысяч рублей за то, чтобы тот закрыл глаза на побег несовершеннолетней.

Девочка сбежала из дома с целью замужества, была обнаружена и помещена в специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.

Полицейский предупредил обвиняемого, что дача взятки влечет уголовную ответственность, но тот продолжил настаивать на передаче денег.

- Сотрудник полиции отказался от получения взятки и сообщил о коррупционном преступлении в следственные органы, - подчеркнули в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.

Обвиняемый признал вину. Уголовное дело рассмотрит суд.