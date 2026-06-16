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НовостиПроисшествия16 июня 2026 17:30

Липчанина обвиняют в попытке дать взятку полицейскому

Мужчина просил сотрудника правоохранительных органов закрыть глаза на побег девочки из дома
Марина МАКОВЛЕВА
Фото СУ СК РФ по Липецкой области

Фото СУ СК РФ по Липецкой области

Следственный отдел по городу Елец СУ СК России по Липецкой области завершил следствие в отношении 35-летнего мужчины. Местный житель обвиняется в приготовлении к даче взятки должностному лицу.

По версии следствия, 12 марта 2026 года обвиняемый в отделе полиции предложил сотруднику правоохранительных органов 20 тысяч рублей за то, чтобы тот закрыл глаза на побег несовершеннолетней.

Девочка сбежала из дома с целью замужества, была обнаружена и помещена в специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.

Полицейский предупредил обвиняемого, что дача взятки влечет уголовную ответственность, но тот продолжил настаивать на передаче денег.

- Сотрудник полиции отказался от получения взятки и сообщил о коррупционном преступлении в следственные органы, - подчеркнули в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.

Обвиняемый признал вину. Уголовное дело рассмотрит суд.