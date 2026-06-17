Липчанин раскроил приятелю череп топором во время ссоры

Фото объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области

Задонский районный суд Липецкой области избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 51-летнему мужчине. Местный житель подозревается в покушении на убийство знакомого.

По версии следствия, 13 июня 2026 года липчанин поругался со своим знакомым.

- Подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес ему удар топором в область головы, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

У пострадавшего диагностированы открытая черепно-мозговая травма, перелом свода черепа и ушиб головного мозга.

Задержанный останется под арестом в ближайшие 2 месяца.