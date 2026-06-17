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НовостиПроисшествия17 июня 2026 15:03

Липчанина осудили за попытку дать взятку сотрудникам ДПС

Мужчина был лишен прав и повторно сел за руль нетрезвым
Марина МАКОВЛЕВА
Фото СУ СК РФ по Липецкой области

Фото СУ СК РФ по Липецкой области

Доказательства, собранные Липецким МСО СУ СК России по Липецкой области, суд признал достаточными для вынесения приговора местному жителю. Его признали виновным в приготовлении к даче взятки должностному лицу.

В декабре 2025 года нетрезвый подсудимый, находившийся за рулем автомобиля, был остановлен сотрудниками ДПС. Так как мужчина был лишен прав за езду в состоянии опьянения, он решил откупиться от представителей власти.

- Нарушитель предложил инспекторам ДПС взятку в сумме 50 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.

Однако автоинспекторы отказались от незаконного вознаграждения, сообщив о произошедшем в правоохранительные органы.

- Суд окончательно назначил наказание в виде штрафа в размере 450 тысяч рублей в доход государства и лишения прав на 2 года, - отметили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.

Сумма взятки конфискована в доход государства.