Как минимум один украинский беспилотник пытался атаковать Липецкую область в ночь на 18 июня

Фото из архива КП

В ночь на 18 июня над территорией Липецкой области сбили как минимум один беспилотник ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Также БПЛА противника сбиты над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ростовской, Рязанской, Московской областями, Республикой Крым и акваторией Азовского моря.

- Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 555 украинских беспилотных летательных аппаратов, - рассказали в ведомстве.