Липчанин, пытавшийся раздобыть деньги на спиртное, напал на знакомого с ножом

Фото из архива КП

9 июня в полицию Лебедяни обратился 63-летний местный житель. Он рассказал, что на улице Тургенева на него напал знакомый. Мужчина пригрозил ножом и отобрал сотовый телефон. Ущерб составил 15 тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемого. 44-летний липчанин ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Он признался, что в тот вечер у него закончилось спиртное, поэтому он решил сходить к соседу. Однако ни денег, ни алкоголя у него не оказалось.

- Злоумышленник, схватив со стола кухонный нож, стал угрожать мужчине, требуя, чтобы он передал ему сотовый телефон, - рассказали в отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области.

Получив желаемое, мужчина скрылся. Позже он подарил гаджет своей знакомой.

Сотовый телефон удалось изъять.

Возбуждено уголовное дело о разбое. Липчанину грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.