В Липецкой области сотрудница пункта выдачи заказов украла товары на 170 тысяч рублей

Фото из архива КП

Прокурором Ельца поддержано государственное обвинение по уголовному делу о краже товаров из пункта выдачи заказов.

26-летняя сотрудница пункта выдачи с октября 2025 по январь 2026 года заказывала понравившиеся ей товары, а после оформляла на вещи возврат и забирала их себе.

- Она похитила более 50 товаров, в том числе золотое колье, мелкие бытовые вещи, предметы одежды и быта, - отметили в прокуратуре города Ельца.

Общая стоимость похищенного составила 170 тысяч рублей.

Девушка признала вину и частично возместила ущерб. Ее приговорили к 200 часам обязательных работ.