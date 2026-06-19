Работодатель выплатит компенсацию липчанке, упавшей со стремянки на рабочем месте

Фото объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области

Тербунский районный суд Липецкой области рассмотрел гражданское дело о взыскании с работодателя компенсации морального вреда в пользу пострадавшей работницы.

В октябре 2025 года женщина на рабочем месте полезла за документами. Для этого ей пришлось взобраться на лестницу-стремянку.

- В результате неустойчивости конструкции женщина упала, получив травму, - рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.

Как выяснилось, причиной несчастного случая стали недостатки в создании и обеспечении функционирования системы управления охраной труда.

Суд взыскал с работодателя компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч рублей.