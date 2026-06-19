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НовостиОбщество19 июня 2026 10:02

Более 7 тысяч липецких медработников получают социальную выплату

С начала 2026 года региональное отделение Соцфонда направило на эти цели более 605 млн рублей
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

В Липецкой области более 7 тысяч медработников получают социальную выплату в размере от 4,5 до 50 тысяч рублей. Об этом сообщает отделение СФР по Липецкой области.

- С начала 2026 года региональное отделение Соцфонда направило на эти цели свыше 605 млн рублей, - отметили в ведомстве.

Уточняется, что сумма выплаты зависит от категории сотрудника, вида медицинского учреждения и населенного пункта.

Выплата назначается беззаявительно. Электронный реестр сотрудников, которые имеют на нее право, ежемесячно формируют медицинские организации.