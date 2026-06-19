Липчанина, зарубившего бабушку кухонным топором, могут отправить на принудительное лечение

Фото СУ СК РФ по Липецкой области

Следственный отдел по Советскому округу города Липецка СУ СК России по Липецкой области завершил расследование уголовного дела в отношении 25-летнего молодого человека. Житель областного центра обвиняется в убийстве бабушки.

10 октября 2025 года фигурант поссорился с 79-летней бабушкой, с которой они вместе жили в квартире на улице С.С. Бехтеева.

- В ходе конфликта нанес ей множественные удары металлическим кухонным топором по шее и рукам, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.

Пенсионерка скончалась на месте. Ее тело обнаружили родственники, которые сообщили об этом в правоохранительные органы.

По заключению психолого-психиатрической судебной экспертизы, молодой человек страдает психическим заболеванием, поэтому в момент совершения преступления он не мог осознавать характер своих действий.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о применении в отношении липчанина принудительных мер медицинского характера.