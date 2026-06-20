Губернатор Липецкой области призвал жителей не создавать ажиотаж на заправках

Фото из архива КП

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов прокомментировал ситуацию с бензином на АЗС региона.

Глава региона рассказал, что проехал по ряду населенных пунктов и отметил, что на ряде заправок в Ельце, Липецке и округах есть перебои с отдельными марками топлива. Это обстоятельство создает повышенную нагрузку на АЗС, где топливо имеется в наличии, и приводит к образованию очередей.

Губернатора призвал липчан заправляться только при необходимости и не создавать ажиотаж.

- Покупка топлива впрок только увеличивает нагрузку на станции и быстрее вымывает бензин там, где он есть, - подчеркнул Игорь Артамонов.

Также руководитель региона отметил, что год назад жители уже сталкивались отсутствием топлива из-за проблем с логистикой и ажиотажным спросом.

- Поставки топлива в регион продолжаются. И сейчас важно не раскачать ситуацию еще сильнее, - высказался губернатор.

Также он заверил, что будет добиваться от операторов понятных графиков поставок и контролировать наличие топлива для служб жизнеобеспечения. Также вместе с УФАС будут проводиться проверки по обращениям жителей относительно цен на бензин.