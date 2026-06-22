В Липецкой области стартовала сдача ЕГЭ в резервные дни

Фото министерства образования Липецкой области

В Липецкой области более 300 выпускников сдают ЕГЭ по литературе, иностранным языкам, физике, химии, русскому языку и информатике. Об этом рассказали в министерстве образования региона.

С 22 по 25 июня - резервные дни для сдачи экзаменов. В этот период испытания могут пройти выпускники прошлых лет, школьники, которые не смогли присутствовать на экзамене по уважительной причине, или получили неудовлетворительный результат.

- Самым массовым экзаменом стал русский язык - его в резервный день сдают 172 участника, - сообщает министерство образования Липецкой области.

Литературу сдают 14 человек, китайский (письменно) - трое, физику - 21 человек, химию - 14, английский (письменно) - 29, информатику - 58.

Уточняется, что для сдачи ЕГЭ организовано три пункта проведения экзамена. Результаты станут известны не позже 3 июля.