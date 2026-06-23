В Липецкой области скандалисту придется возместить моральный вред напуганному им ребенку

Липецкий районный суд рассмотрел иск прокурора Добровского района о возмещении морального вреда.
В ноябре 2025 года 52-летний мужчина устроил очередной скандал с соседями, которые выезжали с территории своего домовладения. В машине находилась маленькая девочка, несмотря на это скандалист плюнул в лицо ее матери через открытую дверь автомобиля. Ребенок так испугался, что после боялась выходить на улицу.
- Сосед ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за оскорбление жителей, - отметили в прокуратуре Добровского района.
Суд удовлетворил исковые требования прокурора, в пользу ребенка взыскана компенсация морального вреда.