В Липецкой области скандалисту придется возместить моральный вред напуганному им ребенку

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Липецкий районный суд рассмотрел иск прокурора Добровского района о возмещении морального вреда.

В ноябре 2025 года 52-летний мужчина устроил очередной скандал с соседями, которые выезжали с территории своего домовладения. В машине находилась маленькая девочка, несмотря на это скандалист плюнул в лицо ее матери через открытую дверь автомобиля. Ребенок так испугался, что после боялась выходить на улицу.

- Сосед ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за оскорбление жителей, - отметили в прокуратуре Добровского района.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора, в пользу ребенка взыскана компенсация морального вреда.