Липчанин купил права и стал фигурантом уголовного дела

Фото объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области

Добринский районный суд Липецкой области огласил приговор в отношении 37-летнего мужчины. Местного жителя признали виновным в использовании заведомо подложного документа.

В мае 2024 года подсудимый приобрел права в Тамбовской области, в январе 2026 года он предъявил их сотруднику ДПС.

- Было установлено, что предъявленный документ выдан на имя другого человека, а в отношении самого подсудимого водительское удостоверение никогда не выдавалось, - рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.

Экспертиза выявила, что бланк документа изготовлен не производством Госзнака и удостоверение является подделкой.

Подсудимый признал вину. Мужчину приговорили к 6 месяцам ограничения свободы.