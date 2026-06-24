В Липецкой области дорогу не поделили «Ситроен» и «Дэу Нексиа»

Фото Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области

В Елецком округе мужчина получил травмы при столкновении двух иномарок. ДТП произошло утром 23 июня на трассе «Елец - Каменское - Хитрово - Воронец» - примыкание к дороге «Елец - Долгоруково - Тербуны».

- 38-летняя автомобилистка, управляя автомобилем «Ситроен Берлинго», допустила столкновение с автомобилем «Дэу Нексиа» под управлением 18-летнего водителя, - прокомментировали в Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области.

Водитель «Дэу Нексиа» получил травмы и доставлялся в медицинское учреждение.