Мошенник выманил у липчанина 40 тысяч рублей, обещая произвести установку натяжных потолков

Фото из архива КП

Прокуратурой Октябрьского района Липецка утверждено обвинительное заключение в отношении 29-летнего мужчины. Местного жителя подозревают в мошенничестве под предлогом ремонта.

По версии следствия, фигурант предложил липчанину свои услуги по монтажу натяжных потолков. После заключения договора мужчина потребовал аванс.

- Сначала он получил наличными 30 тысяч рублей, затем убедил супругу заказчика перевести на абонентский номер еще 10 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре Октябрьского района города Липецка.

Работу аферист так и не выполнил, а деньги потратил.

Уголовное дело рассмотрит суд.