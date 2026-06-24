Липчанина задержали за попытку сбыть наркотики

Фото из архива КП

В Липецке сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Липецкой области задержали 40-летнего мужчину. Он подозревается в попытке незаконно сбыть 2,56 грамма наркотиков.

При себе у подозреваемого нашли два свертка с порошкообразным веществом. Кроме того, наркотики обнаружены в оборудованных им тайниках.

- Полицейскими установлены координаты 11 мест с закладками запрещенных веществ, сделанными подозреваемым, - сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области.

Экспертиза установила, что изъятое вещество является смесями, содержащими в метадон.

Возбуждены уголовные дела. Липчанину может грозить до 20 лет лишения свободы.