В Липецке сотрудник салона сотовой связи украл из кассы 152 тысячи рублей и потратил их на ставки

Фото отдела информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области

В Липецке представитель салона сотовой связи обратился в полицию с заявлением о хищении денег. 20 июня из кассового аппарата точки пропали 152 тысячи рублей. Сотрудники уголовного изучили записи камер видеонаблюдения и выяснили, что к краже причастен 27-летний сотрудник салона.

- Подозреваемый пояснил, что в течение двух дней забирал денежные средства, чтобы тратить их на спортивные ставки, - отметили в отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области.

Мужчина возместил причиненный ущерб. Возбуждено уголовное дело. Липчанину грозит до 5 лет лишения свободы, он находится под подпиской о невыезде.