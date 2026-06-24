В Липецке комиссия проверила подготовку многоэтажек к отопительному сезону

Фото администрации города Липецка

В Липецке в рамках проверки подготовки многоэтажек к отопительному сезону комиссия посетила несколько домов. Об этом рассказали в администрации города Липецка.

Сотрудники департамента ЖКХ, представители Общественной палаты Липецка, Клуба городского жителя, УК и ресурсников осмотрели многоквартирные дома на ул. Союзная, 15, ул. Ульяны Громовой, 2, 2а, 4 и 5, ул. Гоголя, 2. Адреса были выбраны с учетом обращений жителей в диспетчерскую службу.

- Проверяющие осмотрели подвальные помещения, подъезды, домовую отмостку и пообщались с жильцами, - рассказали в администрации города Липецка.

Чаще всего нарекания жителей вызвали мусор, засоры в трубах и течь в подвалах.

В итоге в домах на улице Ульяны Громовой, 2 и 2а были обнаружены захламленные подвалы, в которых необходимо провести дезинсекцию и дератизацию.

В доме по улице Ульяны Громовой, 4 выявлена течь из трубы холодного водоснабжения, из-за которой вода попадает в подвальное помещение.

На улице Союзной, 15 выявлены течь наружной трубы холодного водоснабжения и следы залития в подвале. Специалисты УК «Парус» установили дренажный насос, частично решив проблему подтопления.

Как уточнили в городском руководстве, все замечания должны быть устранены в двухнедельный срок, в противном случае руководителям управляющих компаний выдадут предписания за ненадлежащую подготовку многоэтажек.