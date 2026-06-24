В Липецке на три дня перекроют улицу Фрунзе

Фото администрации города Липецка

В Липецке в связи с проведением мероприятий ко Дню молодежи перекроют участок улицы Фрунзе от пересечения с Первомайской до перекрестка с Октябрьской. Об этом рассказали в администрации города.

Из-за данных ограничений с 26 по 28 июня в областном центре изменится схема движения общественного транспорта.

Автобусы маршрутов №33, 33а, 306, 322, 325 в направлении Петровского моста будут двигаться по следующей схеме: площадь Театральная - улица Фрунзе - улица Первомайская - площадь Петра Великого - Петровский мост.

Схема движения автобусов маршрута №359 будет следующей: площадь Театральная - улица Фрунзе - улица Первомайская - площадь Петра Великого - улица Неделина - улица 50 лет НЛМК.

Автобусы маршрута №28 будут следовать по схеме: площадь Революции - улица Фрунзе - улица Первомайская - площадь Петра Великого - улица Неделина - улица 50 лет НЛМК, далее - по обычной схеме.

У автобусов №33, 33а, 306, 322, 325 и 359 после остановки «Площадь Театральная» будет следовать остановка «Дворец Правосудия».

При движении к площади Театральной автобусы № 33, 33а, 359 и 325 (во время работы Петровского рынка) будут двигаться по улицам: Фрунзе - Октябрьская - площадь Петра Великого - площадь Революции - Советская - площадь Театральная.

Автомобилисты могут объехать закрытый участок по улицам Первомайской и Октябрьской.