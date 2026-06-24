В Липецке началось рассмотрение дела «черных риелторов»

Фото объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области

В Липецке началось судебное следствие по уголовному делу в отношении пятерых «черных риелторов». Они обвиняются в том, что в течение 8 лет в составе организованной группы незаконно отчуждали недвижимое имущество социально неблагополучных граждан. Следствие полагает, что один из подсудимых также лишал жизни бывших собственников недвижимости.

Организатором преступной группы, согласно материалам уголовного дела, являлся 58-летний мужчина. Кроме того, в аферах участвовали его 35-летний сын - сотрудник полиции, 50-летний нотариус, 53-летний специалист по сопровождению сделок с недвижимостью, бывший сотрудник полиции и 41-летняя женщина, которая привлекалась для того, чтобы придать фиктивным сделкам признаки законности.

Руководитель преступной группы при помощи своего сына, который работал и имел доступ к сведениям о гражданах, подыскивал злоупотребляющих алкоголем собственников жилья.

- Он спаивал их, угощая алкоголем, обманным путем уговаривал подписать доверенность на подставное лицо, - рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.

По доверенности члены преступной группы получали возможность отчуждать недвижимость и распоряжаться ею.

По версии следствия, после совершения незаконных сделок главарь банды целенаправленно доводил бывших владельцев квартир до алкогольной комы. Подсудимый лично контролировал наступление смерти в результате острой алкогольной интоксикации. Таким образом злоумышленники намеревались скрыть преступления с недвижимостью.

Всего жертвами черных риелторов стали семь человек. Некоторые перед смертью подписали завещания на подставных лиц.

Руководителя преступной группы обвиняют в мошенничестве, покушении на мошенничество, убийстве семи человек, незаконном хранении взрывчатых веществ и огнестрельного оружия. Его сына обвиняют в мошенничестве и незаконном сборе и распространении информации с использованием служебного положения и превышении должностных полномочий. Остальным членам банды вменяют мошенничество.