Жители Липецкой области могут пожаловаться на нелегальную торговлю топливом

Фото из архива КП

В Липецкой области жители могут сообщить о нелегальной торговле бензином по телефону единой диспетчерской службы. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Липчане могут пожаловаться на случаи продажи бензина в канистрах, или баках, а также на продажу с рук. Данную информацию можно адресовать по телефону: 8-800-450-48-48. Уточняется, что служба работает круглосуточно.

Напомним, днем 24 июня в Липецкой области был введен особый порядок отпуска бензина. На одну машину можно приобрести не больше 30 литров топлива. При этом бензин не отпускается в канистры и другую тару. Продажа дизтоплива производится без ограничений.

- Покупка топлива с рук не гарантирует его качества и соответствия стандартам, - подчеркнули в правительстве Липецкой области.

Кроме того, перевозка емкостей с бензином в багажниках и кузовах автомобилей влечет административную ответственность.

- Убедительная просьба - отнестись к временным ограничениям с пониманием. Власти региона совместно с топливными компаниями держат ситуацию на контроле, - отметили в пресс-службе регионального правительства.

Как уточнили в ведомстве, ограничения призваны перекрыть возможность нелегального вывоза и снизить ажиотаж.