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НовостиПроисшествия24 июня 2026 15:00

Липчанина осудили за хранение крупной партии контрафактных сигарет

Мужчина купил для своих торговых точек немаркированные табачные изделия на 2 млн рублей
Марина МАКОВЛЕВА
Фото объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области

Фото объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области

Усманский районный суд вынес приговор по делу о хранении и перевозке особо крупной партии контрафактных сигарет. 47-летний местный житель признан виновным и оштрафован.

В августе 2024 года подсудимый купил в Усмани у неустановленного лица более 16,5 тысяч пачек контрафактных сигарет стоимостью более 2,1 млн рублей. Продукция предназначалась для продажи.

- Товар он перевез в две торговые точки в Усманском районе, где его обнаружили и изъяли сотрудники полиции, - прокомментировали в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.

Липчанин оштрафован на 500 тысяч рублей. Партия табачных изделий подлежит уничтожению.